Після удару по військовій базі до лікарні у Маріуполі привезли 50 росіян, понад десяток померли

Після удару українських військових по командному пункту росіян у селі Юр'ївка Маріупольського району 14 серпня півсотні загарбників росіян привезли до маріупольської лікарні, з них понад десяток померли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що загарбників розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17).
"З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих, то відомо про 5 окупантів. Всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку", - сказав він.
За його словами, за кількістю автобусів та вантажівок, маркованих "300", кількість уражених велика. До того ж, спалена військова техніка.
При цьому про поранення цивільних інформації немає.
Вчора у таборі росіян у селі Юр'ївка у Маріупольському районі пролунав вибух.
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що наші бійці завдали удару по командному пункту ворога у санаторії "Хвиля".
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