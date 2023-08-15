RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После удара по военной базе в больницу в Мариуполе привезли 50 россиян, более десятка умерли

Иллюстративное фото: после удара по военной базе в больницу в Мариуполе привезли 50 россиян, более десятка умерли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

После удара украинских военных по командному пункту россиян в селе Юрьевка Мариупольского района 14 августа полсотни захватчиков россиян привезли в мариупольскую больницу, из них более десятка умерли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что захватчиков разместили в городской больнице №2 (МКР-17).

"Из них 13 уже умерли. В Мангуше больница забита, по умершим, то известно о 5 оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику", - сказал он.

По его словам, по количеству автобусов и грузовиков, маркированных "300", количество пораженных большое. К тому же, сожжена военная техника.

При этом о ранении гражданской информации нет.

Удар по военной базе

Вчера в лагере россиян в селе Юрьевка в Мариупольском районе раздался взрыв.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что наши бойцы нанесли удар по командному пункту врага в санатории "Волна".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь