Після ударів України РФ зупинила рух суден каналом, яким експортувала зерно, - Reuters

За даними агентства, Донсько-Азовський канал є судноплавним водним шляхом, що з’єднує річку Дон з Азовським морем.

Як зазначають аналітики ринку, до чверті експорту російської пшениці проходить через Азовське море.

Один зі співрозмовників Reuters повідомив, що російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про припинення прийому заявок на проходження через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря.

Усі заявки на проходження через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря, не приймаються з 18:10 за місцевим часом у п’ятницю, 10 липня.

У повідомленні російських прикордонників не вказано, коли буде знято заборону.

Варто зазначити, що провідні зернові регіони Росії, Ростовський і Краснодарський, розташовані вздовж Азовського моря. Другий за величиною порт країни в Чорноморському регіоні розташований у Керченській протоці.

На тлі повідомлень про можливе закриття судноплавства через Азовське море ціни на пшеницю на Euronext 10 липня зросли на 4% і досягли найвищого рівня за шість тижнів.