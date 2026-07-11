После ударов Украины РФ остановила движение судов по каналу, которым экспортировала зерно, - Reuters

По данным агентства, Донско-Азовский канал является судоходным водным путем, соединяющим реку Дон с Азовским морем.

Как отмечают аналитики рынка, в четверть экспорта российской пшеницы проходит через Азовское море.

Один из собеседников Reuters сообщил, что российские пограничники проинформировали судоходные компании о прекращении приема заявок на прохождение через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

Все заявки на прохождение через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, не принимаются с 18:10 по местному времени в пятницу, 10 июля.

В сообщении российских пограничников не указано, когда будет снят запрет.

Следует отметить, что ведущие зерновые регионы России, Ростовский и Краснодарский, расположены вдоль Азовского моря. Второй по величине порт страны в Черноморском регионе расположен в Керченском проливе.

На фоне сообщений о возможном закрытии судоходства через Азовское море цены на пшеницу на Euronext 10 июля выросли на 4% и достигли самого высокого уровня за шесть недель.