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После ударов Украины РФ остановила движение судов по каналу, которым экспортировала зерно, - Reuters

09:44 11.07.2026 Сб
2 мин
Цены на пшеницу выросли на 4%
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия остановила судоходство каналом, которым экспортировала зерно (Getty Images)

После атаки украинских дронов на российские суда в Азовском море власти РФ временно остановили судоходство через Донско-Азовский канал. Им она экспортировала зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, Донско-Азовский канал является судоходным водным путем, соединяющим реку Дон с Азовским морем.

Как отмечают аналитики рынка, в четверть экспорта российской пшеницы проходит через Азовское море.

Один из собеседников Reuters сообщил, что российские пограничники проинформировали судоходные компании о прекращении приема заявок на прохождение через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

Все заявки на прохождение через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, не принимаются с 18:10 по местному времени в пятницу, 10 июля.

В сообщении российских пограничников не указано, когда будет снят запрет.

Следует отметить, что ведущие зерновые регионы России, Ростовский и Краснодарский, расположены вдоль Азовского моря. Второй по величине порт страны в Черноморском регионе расположен в Керченском проливе.

На фоне сообщений о возможном закрытии судоходства через Азовское море цены на пшеницу на Euronext 10 июля выросли на 4% и достигли самого высокого уровня за шесть недель.

Удары по судам РФ в Азовском море

Напомним, в ночь на 9 июля Силы обороны Украины ударили по кораблям, нефтетерминалу и составу боеприпасов окупантов. В частности, украинские воины поразили 12 судов российского флота в акватории Азовского моря.

Спутник зафиксировал потрясенные российские танкеры в Азовском море после масштабной атаки украинских беспилотников.

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