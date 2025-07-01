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Після ударів РФ: ЗСУ заборонили скупчення військових на полігонах

Ілюстративне фото: ЗСУ заборонили скупчення військових на полігонах (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Скупчення військових і техніки, а також розташування особового складу в наметових містечках - заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Моя безумовна вимога - забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках - заборонено", - написав Сирський.

Удари РФ по полігонах і навчальних центрах ЗСУ

Нагадаємо, 1 березня 2025 року сталася трагедія у Дніпропетровській області - російська армія завдала ракетного удару по полігону, де перебували українські військовослужбовці 157-ї окремої механізованої бригади.

А у травні Росія ударила по стрільбищу у Сумській області. Ще один удар стався на початку червня, тоді РФ атакувала 239 полігон у Дніпропетровській області, а через декілька днів - полігон у Полтавській області.

Після низки ударів по полігонах тодішній командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку та був переведений командувати Об'єднаними силами.  Після цього президент України Володимир Зеленський прийняв відставку Драпатого і замість цього призначив його командувачем Об'єднаних сил.

На місце Драпатого призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

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