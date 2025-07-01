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После ударов РФ: ВСУ запретили скопление военных на полигонах

Иллюстративное фото: ВСУ запретили скопление военных на полигонах (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Скопление военных и техники, а также расположение личного состава в палаточных городках - запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Мое безусловное требование - обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках - запрещено", - написал Сырский.

Удары РФ по полигонам и учебным центрам ВСУ

Напомним, 1 марта 2025 года произошла трагедия в Днепропетровской области - российская армия нанесла ракетный удар по полигону, где находились украинские военнослужащие 157-й отдельной механизированной бригады.

А в мае Россия ударила по стрельбищу в Сумской области. Еще один удар произошел в начале июня, тогда РФ атаковала 239 полигон в Днепропетровской области, а через несколько дней - полигон в Полтавской области.

После ряда ударов по полигонам тогдашний командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый подал в отставку и был переведен командовать Объединенными силами. После этого президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Драпатого и вместо этого назначил его командующим Объединенных сил.

На место Драпатого назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.

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