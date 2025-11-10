Після ударів РФ опалення є в 67% житлових будинків в Україні, - Кулеба

"Триває ліквідація наслідків масованого російського удару по критичній інфраструктурі країни. Профільні служби відновлюють тепло- та водопостачання", - заявив Кулеба.

Полтавщина. Запущені котельні, працюють водозабори та очисні споруди, тож люди - з водою. Школи, садочки, лікарні працюють у штатному режимі. Електротранспорт вийшов на маршрути, ділянки з плановими відключеннями дублюються автобусами.

Харківщина. Водопостачання забезпечене, тепло вже мають 72% мешканців. Відновлювальні роботи ще тривають. На пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури продовжується обстеження обладнання та усунення пошкоджень. Метрополітен працює, також передбачені додаткові маршрути наземного транспорту.

Дніпропетровщина. У Павлограді через пошкодження систем електропостачання внаслідок ворожої атаки була зупинена частина котелень. Вже підключено 30%, пускові роботи продовжуються.

За його словами, загалом по Україні із централізованим опаленням 67% житлових будинків та 84% об'єктів соціальної сфери. Органи місцевого самоврядування продовжують підключати обʼєкти до тепла.

"Усі служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу систем. Дякуємо усім комунальникам, ремонтним бригадам, енергетикам, які щодня повертають українцям тепло, воду і світло навіть під обстрілами", - додав він.