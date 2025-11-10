RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

После ударов РФ отопление есть в 67% жилых домов в Украине, - Кулеба

Фото: после ударов РФ отопление есть в 67% жилых домов в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине по состоянию на 10 ноября с централизованным отоплением уже 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

"Продолжается ликвидация последствий массированного российского удара по критической инфраструктуре страны. Профильные службы восстанавливают тепло- и водоснабжение", - заявил Кулеба.

Полтавщина. Запущены котельные, работают водозаборы и очистные сооружения, поэтому люди - с водой. Школы, садики, больницы работают в штатном режиме. Электротранспорт вышел на маршруты, участки с плановыми отключениями дублируются автобусами.

Харьковщина. Водоснабжение обеспечено, тепло уже есть у 72% жителей. Восстановительные работы еще продолжаются. На поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжается обследование оборудования и устранение повреждений. Метрополитен работает, также предусмотрены дополнительные маршруты наземного транспорта.

Днепропетровская область. В Павлограде из-за повреждения систем электроснабжения в результате вражеской атаки была остановлена часть котельных. Уже подключено 30%, пусковые работы продолжаются.

По его словам, в целом по Украине с централизованным отоплением 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы. Органы местного самоуправления продолжают подключать объекты к теплу.

"Все службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу систем. Спасибо всем коммунальщикам, ремонтным бригадам, энергетикам, которые ежедневно возвращают украинцам тепло, воду и свет даже под обстрелами", - добавил он.

 

Отопительный сезон в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что официальный старт отопительного сезона в Украине был запланирован на 28 октября. При этом в некоторых общинах подавать тепло для учреждений социальной сферы начали даже раньше.

Так, например, в Киевской области к теплу в течение октября подключались объекты социальной инфраструктуры, которые имели индивидуальные системы отопления (учебные заведения, детские сады, больницы и т.д.).

Тем временем Кабинет министров утвердил зимние тарифы на свет - стоимость электроэнергии для украинцев.

