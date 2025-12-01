Після ударів РФ є знеструмлення у чотирьох областях, - Міненерго

Через ворожі обстріли відключення світла фіксуються у чотирьох областях, енергетики вже працюють над відновленням електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині", - зазначили у Міненерго.

Також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Як діють графіки

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Заходи обмеження споживання застосовуються таким чином: погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Споживання електроенергії – на високому рівні

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 1 грудня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня – у п’ятницю.

Вчора, 30 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 23 листопада. Причина змін – зниження температури повітря у більшості регіонів України та застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Також внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 5 населених пунктах на Полтавщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.