Після ударів РФ є знеструмлення у чотирьох областях, - Міненерго

Понеділок 01 грудня 2025 10:36
Фото: після ударів РФ є відключення світла у чотирьох областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через ворожі обстріли відключення світла фіксуються у чотирьох областях, енергетики вже працюють над відновленням електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині", - зазначили у Міненерго.

Також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Як діють графіки

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Заходи обмеження споживання застосовуються таким чином: погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Споживання електроенергії – на високому рівні

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 1 грудня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня – у п’ятницю.

Вчора, 30 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 23 листопада. Причина змін – зниження температури повітря у більшості регіонів України та застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Також внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 5 населених пунктах на Полтавщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, РФ з вересня регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

Також росіяни намагаються залишити без світла Київ та область. Ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

Графіки відключення світла Електроенергія Вторгнення Росії до України
