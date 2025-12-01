После ударов РФ есть обесточивания в четырех областях, - Минэнерго

Из-за вражеских обстрелов отключения света фиксируются в четырех областях, энергетики уже работают над восстановлением электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"После вражеских атак по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности на Харьковщине, Днепропетровщине и Херсонщине", - отметили в Минэнерго.

Также из-за выхода из строя оборудования, ранее поврежденного российскими беспилотниками, без света остаются абоненты в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Как действуют графики

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Меры ограничения потребления применяются следующим образом: почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Потребление электроэнергии - на высоком уровне

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 1 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как и в предыдущий рабочий день - в пятницу.

Вчера, 30 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,9% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 23 ноября. Причина изменений - снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины и применение меньшего объема мер ограничения.

Также в результате неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 5 населенных пунктах на Полтавщине. Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.