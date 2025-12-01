ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

После ударов РФ есть обесточивания в четырех областях, - Минэнерго

Понедельник 01 декабря 2025 10:36
UA EN RU
После ударов РФ есть обесточивания в четырех областях, - Минэнерго Фото: после ударов РФ есть отключения света в четырех областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из-за вражеских обстрелов отключения света фиксируются в четырех областях, энергетики уже работают над восстановлением электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"После вражеских атак по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности на Харьковщине, Днепропетровщине и Херсонщине", - отметили в Минэнерго.

Также из-за выхода из строя оборудования, ранее поврежденного российскими беспилотниками, без света остаются абоненты в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Как действуют графики

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Меры ограничения потребления применяются следующим образом: почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Потребление электроэнергии - на высоком уровне

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 1 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как и в предыдущий рабочий день - в пятницу.

Вчера, 30 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,9% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 23 ноября. Причина изменений - снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины и применение меньшего объема мер ограничения.

Также в результате неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 5 населенных пунктах на Полтавщине. Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.

Отключение света в Украине

Напомним, РФ с сентября регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Также россияне пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Электроэнергия Вторжение России в Украину
Новости
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит