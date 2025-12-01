После ударов РФ есть обесточивания в четырех областях, - Минэнерго
Из-за вражеских обстрелов отключения света фиксируются в четырех областях, энергетики уже работают над восстановлением электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"После вражеских атак по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности на Харьковщине, Днепропетровщине и Херсонщине", - отметили в Минэнерго.
Также из-за выхода из строя оборудования, ранее поврежденного российскими беспилотниками, без света остаются абоненты в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Как действуют графики
Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Меры ограничения потребления применяются следующим образом: почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.
Потребление электроэнергии - на высоком уровне
Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 1 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как и в предыдущий рабочий день - в пятницу.
Вчера, 30 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,9% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 23 ноября. Причина изменений - снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины и применение меньшего объема мер ограничения.
Также в результате неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 5 населенных пунктах на Полтавщине. Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.
Отключение света в Украине
Напомним, РФ с сентября регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.
По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.
Также россияне пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.