ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

После недель падения цены на нефть снова начали расти: Вloomberg назвал причину

Понедельник 10 ноября 2025 10:19
UA EN RU
После недель падения цены на нефть снова начали расти: Вloomberg назвал причину Фото: мировые цены на нефть начали расти (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Цены на нефть демонстрируют рост уже второй день подряд на фоне рисковых настроений на глобальных рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, цена на нефть выросла на фоне попыток прекратить работу правительства США. Кроме того, трейдеры ожидают насыщенной недели с новыми экономическими данными, которые покажут, формируется ли на мировом рынке избыток нефти.

В частности, нефть марки Brent подорожала выше 64 долларов за баррель после двухнедельного падения, тогда как West Texas Intermediate (WTI) торгуется около 60 долларов.

Росту способствовало то, что Сенат США сделал шаг к возобновлению работы правительства, что положительно сказалось на фондовых рынках и большинстве товарных позиций.

На этой неделе рынок ожидает серию важных публикаций. ОПЕК в среду представит ежемесячный отчет, а Международное энергетическое агентство (IEA) - годовой прогноз и на следующий день - регулярный обзор.

Также Управление энергетической информации США (EIA) обнародует данные об изменениях запасов нефти.

Несмотря на нынешний рост, цены на нефть снижались в течение пяти из последних шести недель из-за опасений избыточного предложения.

Страны ОПЕК+, включая Россию, постепенно ослабляют ограничения на добычу перед ожидаемой стабилизацией рынка в следующем квартале. Между тем производители за пределами альянса, в частности США, наращивают объемы добычи.

Как отмечает Bloomberg, санкции США также оставались в центре внимания.

"Ценовая динамика была медленным снижением, с узкими дневными диапазонами и нежеланием трейдеров сильно давить на цены в каком-либо одном направлении", - сказал руководитель исследований Pepperstone Group Крис Вестон.

Он добавил, что план ОПЕК приостановить рост добычи в первом квартале мог бы помочь компенсировать встречный ветер.

Санкции против нефтяных компаний России

Напомним, ранее администрация американского президента Дональда Трампа ввела санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойла", усиливая давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине.

В то же время Венгрия, которая зависит от российских энергоносителей, получила освобождение от этих санкций после переговоров с Вашингтоном.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Нафта
Новости
Массовые ограничения по Киеву и регионам: графики отключений на 10 ноября
Массовые ограничения по Киеву и регионам: графики отключений на 10 ноября
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа