После недель падения цены на нефть снова начали расти: Вloomberg назвал причину
Цены на нефть демонстрируют рост уже второй день подряд на фоне рисковых настроений на глобальных рынках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, цена на нефть выросла на фоне попыток прекратить работу правительства США. Кроме того, трейдеры ожидают насыщенной недели с новыми экономическими данными, которые покажут, формируется ли на мировом рынке избыток нефти.
В частности, нефть марки Brent подорожала выше 64 долларов за баррель после двухнедельного падения, тогда как West Texas Intermediate (WTI) торгуется около 60 долларов.
Росту способствовало то, что Сенат США сделал шаг к возобновлению работы правительства, что положительно сказалось на фондовых рынках и большинстве товарных позиций.
На этой неделе рынок ожидает серию важных публикаций. ОПЕК в среду представит ежемесячный отчет, а Международное энергетическое агентство (IEA) - годовой прогноз и на следующий день - регулярный обзор.
Также Управление энергетической информации США (EIA) обнародует данные об изменениях запасов нефти.
Несмотря на нынешний рост, цены на нефть снижались в течение пяти из последних шести недель из-за опасений избыточного предложения.
Страны ОПЕК+, включая Россию, постепенно ослабляют ограничения на добычу перед ожидаемой стабилизацией рынка в следующем квартале. Между тем производители за пределами альянса, в частности США, наращивают объемы добычи.
Как отмечает Bloomberg, санкции США также оставались в центре внимания.
"Ценовая динамика была медленным снижением, с узкими дневными диапазонами и нежеланием трейдеров сильно давить на цены в каком-либо одном направлении", - сказал руководитель исследований Pepperstone Group Крис Вестон.
Он добавил, что план ОПЕК приостановить рост добычи в первом квартале мог бы помочь компенсировать встречный ветер.
Санкции против нефтяных компаний России
Напомним, ранее администрация американского президента Дональда Трампа ввела санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойла", усиливая давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине.
В то же время Венгрия, которая зависит от российских энергоносителей, получила освобождение от этих санкций после переговоров с Вашингтоном.