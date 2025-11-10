После недель падения цены на нефть снова начали расти: Вloomberg назвал причину

Цены на нефть демонстрируют рост уже второй день подряд на фоне рисковых настроений на глобальных рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, цена на нефть выросла на фоне попыток прекратить работу правительства США. Кроме того, трейдеры ожидают насыщенной недели с новыми экономическими данными, которые покажут, формируется ли на мировом рынке избыток нефти.

В частности, нефть марки Brent подорожала выше 64 долларов за баррель после двухнедельного падения, тогда как West Texas Intermediate (WTI) торгуется около 60 долларов.

Росту способствовало то, что Сенат США сделал шаг к возобновлению работы правительства, что положительно сказалось на фондовых рынках и большинстве товарных позиций.

На этой неделе рынок ожидает серию важных публикаций. ОПЕК в среду представит ежемесячный отчет, а Международное энергетическое агентство (IEA) - годовой прогноз и на следующий день - регулярный обзор.

Также Управление энергетической информации США (EIA) обнародует данные об изменениях запасов нефти.

Несмотря на нынешний рост, цены на нефть снижались в течение пяти из последних шести недель из-за опасений избыточного предложения.

Страны ОПЕК+, включая Россию, постепенно ослабляют ограничения на добычу перед ожидаемой стабилизацией рынка в следующем квартале. Между тем производители за пределами альянса, в частности США, наращивают объемы добычи.

Как отмечает Bloomberg, санкции США также оставались в центре внимания.

"Ценовая динамика была медленным снижением, с узкими дневными диапазонами и нежеланием трейдеров сильно давить на цены в каком-либо одном направлении", - сказал руководитель исследований Pepperstone Group Крис Вестон.

Он добавил, что план ОПЕК приостановить рост добычи в первом квартале мог бы помочь компенсировать встречный ветер.