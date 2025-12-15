Уже "після свят"? Чому Зеленський поки не призначає голову ОП

Президент України Володимир Зеленський поки не буде призначати нового главу свого Офісу. Найближчим до призначення кандидатом був перший віцепрем'єр Михайло Федоров, але президента відлякала радикальність запропонованих ним підходів до ОП.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зеленський під тиском. Як тривають мирні переговори та чи чекати на нового главу ОП" .

"Подивіться: все ж працює, поїздки відбуваються, звернення виходять, документи підписуються", - сказав РБК-Україна співрозмовник у президентському оточенні.

За його словами, якщо главу ОП не призначать до Нового року, то потім не призначать ще довгий час.

Ще позаминулого тижня майже вирішеним було призначення на посаду Михайла Федорова, але той прийшов із програмою занадто радикальної перебудови роботи ОП, що й змусило Зеленського поставити питання на паузу.

Інший озвучуваний в розмовах аргумент - Федоров активно доклався до звільнення Андрія Єрмака з посади, тож його самого призначати на це місце було б неправильно.

"Крім того, при призначенні нового глави ОП завжди поставатиме питання: що робити з нинішніми заступниками. Власне, з одним із них - куратором силового блоку Олегом Татаровим. Його менеджерські якості "нагорі" цінують, але будь-яке "перепризначення" Татарова дуже неприємне з іміджевої точки зору", - йдеться в матеріалі.

Загалом Зеленський, як кажуть у його оточенні, хотів би концептуально реформувати ОП, якось об'єднавши його з апаратом Ради нацбезпеки і оборони, яку він очолює. Але оскільки зараз президент повністю зайнятий мирними переговорами, така серйозна перебудова для нього не на часі, пояснюють джерела.