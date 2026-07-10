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НМТ-2026: як підвищення порогу з української мови та історії вплинуло на результати

17:51 10.07.2026 Пт
2 хв
Цьогоріч вперше "підняли планку" для цих предметів
aimg Василина Копитко
НМТ-2026: як підвищення порогу з української мови та історії вплинуло на результати Учасники основої сесії уже всі отримали свої результати (фото: Getty Images)
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Цьогоріч на НМТ вперше підвищили поріг із української мови та історії України на 1 бал. Однак переважна кількість учасників змогла його подолати.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Головне:

  • Нові вимоги: У 2026 році вперше почали діяти підвищені порогові бали - 8 балів з української мови (із 45) та 9 балів з історії України (із 54).
  • Оцінка УЦОЯО: Це "об'єктивне коригування", спрямоване на підвищення якості відбору абітурієнтів, а не "штучний бар'єр".
  • Результат: Зміна порогів не стала перешкодою для мотивованих вступників, натомість вона допомогла відсіяти осіб із критично низьким рівнем підготовки.

Підвищення порогу в 2026-му

Цьогоріч впровадили підвищений поріг на НМТ-2026 - долали 1 тестовий бал для української мови (потрібно було набрати щонайменше 8 із 45 балів) та для історії України - (потрібно набрати 9 із 54 балів).

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснюють, що це рішення було необхідним для реального відбору абітурієнтів.

"Попередній мінімальний поріг (на рівні близько 15 % від загальної кількості тестових балів) вимагав від вступника лише базових, поверхневих знань, які часто відповідали рівню базової освіти (5-7 класи)", - поясила Вакуленко.

Читайте також: Майже 15% не склали НМТ: в УЦОЯО назвали ключові фактори провалу

Як це вплинуло на результати

Як продемонструвала практика, підвищення вимоги всього на 1 бал виявилося дієвим інструментом, який не обмежив доступ до вищої освіти для підготовлених абітурієнтів.

"Збільшення вимоги всього на 1 бал залишає поріг цілком досяжним для переважної більшості підготовлених учасників НМТ. Зміна порогових балів не стала критичною перешкодою для мотивованих вступників", - каже чиновниця.

В УЦОЯО заявляють, що такий крок є "логічним для збереження високих стандартів вищої освіти в Україні", оскільки він дозволяє "унеможливити вступ до вишів осіб із критично низьким рівнем підготовки".

Додамо, що цьогоріч 266 учасників отримали максимальні 200 балів з української мови та 364 - з історії України. У 2026 році поріг із чотирьох предметів НМТ подолали 275 934 учасники. Це 85,09% від тих, хто взяв участь в основних сесія.

Читайте також про те, що усі учасники основної сесії НМТ-2026 вже отримали результати. Їх відправили в особисті кабінети вступників.

Раніше ми писали про те, як вирахувати власний бал при вступі та що на нього впливає, окрім результатів НМТ.

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