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Після санкцій США танкери з російською нафтою застрягли на шляху до Індії

П'ятниця 22 грудня 2023 00:56
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Після санкцій США танкери з російською нафтою застрягли на шляху до Індії Фото: танкери з нафтою РФ застрягли на шляху до Індії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Майже п'ять мільйонів барелів російської нафти сорту "Сокіл" застрягли на шляху індійських нафтопереробних заводів після нових санкцій США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що судна простоюють за милі від пункту призначення. Однією з причин можуть бути санкції США щодо танкерів, які перевозять російську нафту з порушенням цінового обмеження, встановленого країнами "Великої сімки" (G7).

У середині жовтня Мінфін Сполучених Штатів запровадив санкції щодо перших двох суден, пов'язаних із торгівлею російською нафтою. За цим були обмеження проти ще трьох в середині листопада і ще трьох на початку грудня.

Шість із восьми суден, що потрапили під санкції, належать російській державній танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот".

Санкції щодо російської нафти

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Нещодавно повідомлялось, що уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.

Bloomberg писало, що США сигналізують про посилення заходів щодо забезпечення дотримання обмеження цін на нафту з Росії.

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