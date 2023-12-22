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После санкций США танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию

Пятница 22 декабря 2023 00:56
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После санкций США танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию Фото: танкеры с нефтью РФ застряли на пути в Индию (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Около пяти миллионов баррелей российской нефти сорта "Сокол" застряли на пути индийских нефтеперерабатывающих заводов после новых санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что суда простаивают в милях от пункта назначения. Одной из причин могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть с нарушением ценового ограничения, установленного странами "Большой семерки" (G7).

В середине октября Минфин Соединенных Штатов ввел санкции в отношении первых двух судов, связанных с торговлей российской нефтью. За этим последовали ограничения против еще трех в середине ноября и еще трех в начале декабря.

Шесть из восьми попавших под санкции судов принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО "Совкомфлот".

Санкции в отношении российской нефти

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны, другие регионы мира. В первую очередь это касается Индии, резко увеличившей импорт нефти из России.

Недавно сообщалось, что правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа до 2030 года.

Bloomberg писало, что США сигнализируют об ужесточении мер по обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть из России.

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