США перейшли до другого етапу контролю за цінами під час експорту нафти РФ, - Bloomberg

США сигналізують про посилення заходів щодо забезпечення дотримання обмеження цін на нафту з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Із жовтня США та їхні союзники запроваджують санкції щодо компаній, які, як вважається, порушили обмеження на експорт російської нафти", - йдеться в матеріалі.

Тепер офіційні особи США заявляють, що вони перейшли до другого етапу режиму обмеження, який буде більш зосереджений на правозастосуванні.

Це включатиме в себе наголос на дотримання вимог з боку постачальників послуг у країнах "Великої сімки", які продовжують допомагати в транспортуванні російської нафти, гарантуючи, що вони залишаться в межах ліміту.

Ефективність санкцій

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Нещодавно повідомлялось, що уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.

Також Reuters писало, що США вимагатимуть від вантажовідправників розкрити більше інформації про їхні угоди з російською нафтою в спробі забезпечити дотримання санкцій проти РФ.