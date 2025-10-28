Найновіший НПЗ Китаю нарощує імпорт російської нафти після санкцій, - Reuters

Нафтопереробний завод, найновіший у Китаї, з щоденною переробною потужністю 400 тисяч барелів на день, підтримує роботу на рівні понад 90% потужності.

Yulong, що базується у східному центрі нафтопереробки Шаньдун, планує привезти 15 партій російської нафти в листопаді, повідомили джерела. Більшість імпорту – це суміш ESPO, але вони також включають партії Urals та Sokol.

Обсяги імпорту дорівнюють від 370 000 до 405 000 барелів на день. Ці закупки стануть рекордними для російських закупівель Yulong за місяць, порівняно із середнім споживанням близько 200 тисяч барелів на день.

Рішення Yulong доповнити закупівлі з Росії відбулося через кілька днів після того, як Британія внесла її разом з іншими організаціями до санкцій 16 жовтня.

Санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом проти торгівлі нафтою з Росією, змусили китайських державних імпортерів нафти та індійські нафтопереробні заводи призупинити торгівлю російською нафтою, принаймні на найближчий термін.

Через це поставки суміші ESPO, флагманського експортного сорту Росії з Далекого Сходу, та Urals, що експортується з європейських портів Росії та раніше переважно призначалася для Індії, шукають нових покупців.