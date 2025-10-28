Самый новый НПЗ Китая наращивает импорт российской нефти после санкций, - Reuters

Китайская компания Shandong Yulong Petrochemical увеличивает импорт российской нефти, чтобы компенсировать отмену поставок после того, как Британия ввела санкции против нефтеперерабатывающего завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Нефтеперерабатывающий завод, самый новый в Китае, с ежедневной перерабатывающей мощностью 400 тысяч баррелей в день, поддерживает работу на уровне более 90% мощности.
Yulong, базирующаяся в восточном центре нефтепереработки Шаньдун, планирует привезти 15 партий российской нефти в ноябре, сообщили источники. Большинство импорта - это смесь ESPO, но они также включают партии Urals и Sokol.
Объемы импорта равны от 370 000 до 405 000 баррелей в день. Эти закупки станут рекордными для российских закупок Yulong за месяц, по сравнению со средним потреблением около 200 тысяч баррелей в день.
Решение Yulong дополнить закупки из России произошло через несколько дней после того, как Великобритания внесла ее вместе с другими организациями в санкции 16 октября.
Санкции, введенные Соединенными Штатами и Европейским Союзом против торговли нефтью с Россией, заставили китайских государственных импортеров нефти и индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановить торговлю российской нефтью, по крайней мере на ближайший срок.
Поэтому поставки смеси ESPO, флагманского экспортного сорта России с Дальнего Востока, и Urals, экспортируемой из европейских портов России и ранее преимущественно предназначалась для Индии, ищут новых покупателей.
Напомним, в ночь на 23 октября Минфин США объявил о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также под ограничения попали 36 дочерних структур.
В Министерстве подчеркнули, что призывают Кремль немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.
В субботу, 25 октября, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк высказался относительно потенциальных потерь РФ.
В частности, новые санкции приведут к тому, что Россия потеряет минимум 60-70% своего экспорта нефти в Индию и Китай. В деньгах это будет означать, что РФ ежемесячно потеряет 5 млрд долларов доходов, вместо заработка 10 млрд, которые получает сейчас.
Также добавим, что по данным Reuters, США подготовили новый список санкционных мер на случай, если Россия будет затягивать прекращение войны в Украине. В то же время Вашингтон сначала ждет шагов от Европы.