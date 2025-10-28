Самый новый НПЗ Китая наращивает импорт российской нефти после санкций, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод, самый новый в Китае, с ежедневной перерабатывающей мощностью 400 тысяч баррелей в день, поддерживает работу на уровне более 90% мощности.

Yulong, базирующаяся в восточном центре нефтепереработки Шаньдун, планирует привезти 15 партий российской нефти в ноябре, сообщили источники. Большинство импорта - это смесь ESPO, но они также включают партии Urals и Sokol.

Объемы импорта равны от 370 000 до 405 000 баррелей в день. Эти закупки станут рекордными для российских закупок Yulong за месяц, по сравнению со средним потреблением около 200 тысяч баррелей в день.

Решение Yulong дополнить закупки из России произошло через несколько дней после того, как Великобритания внесла ее вместе с другими организациями в санкции 16 октября.

Санкции, введенные Соединенными Штатами и Европейским Союзом против торговли нефтью с Россией, заставили китайских государственных импортеров нефти и индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановить торговлю российской нефтью, по крайней мере на ближайший срок.

Поэтому поставки смеси ESPO, флагманского экспортного сорта России с Дальнего Востока, и Urals, экспортируемой из европейских портов России и ранее преимущественно предназначалась для Индии, ищут новых покупателей.