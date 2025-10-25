ua en ru
"Мінус половина доходів": у Зеленського сказали, як нафтові санкції вплинуть на РФ

Субота 25 жовтня 2025 21:14
"Мінус половина доходів": у Зеленського сказали, як нафтові санкції вплинуть на РФ Фото: у разі дотримання санкцій Росія втрачатиме 5 млрд нафтових доходів на місяць (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія внаслідок санкцій проти "Роснафти" та "Лукойла" може втратити понад половину експорту нафти до Індії та Китаю. В грошах це половина нафтодоларів доходів.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".

Він зазначив, що санкції проти "Роснафти" і "Лукойла" були прийняті як Сполученими Штатами, так і Великою Британією. Водночас Євросоюз має санкції лише проти "Роснафти", оскільки частина ЄС досі залежна від "Лукойлу".

"Це потенційно означає в районі 100 млрд (доларів - ред.) на рік неотримання доходів. Ми очікуємо, що за умови належного дотримання відповідних санкційних обмежень, Росія втратить не менше ніж 60-70% свого експорту нафти і до Індії, і до Китаю", - сказав Власюк.

Він повідомив, що у такому випадку це означатиме втрати доходу не менше ніж 5 млрд доларів на місяць.

"Це болюче, це багато. Для порівняння, зараз Росія на місяць заробляє в районі 10 млрд доларів. Тобто, це мінус половина нафтодоларів доходів одним лише санкційним рішенням стосовно двох нафтових компаній", - резюмував уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня США оголосили санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснафти" і "Лукойла". Крім цього, під обмеження потрапили 36 дочірніх структур.

У Мінфіні США додали, що закликають Росію негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Також зазначимо, що сьогодні, в суботу, 25 жовтня, агентство Reuters написало, що США підготували нові санкції проти Росії, однак хочуть, щоб спочатку крок зробила Європа.

