У Києві виявили шість уламків ворожих ракет у трьох районах

У трьох районах Києва виявили вже шість уламків російських ракет під час ракетної атаки на столицю 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Станом на 11:45 надійшли повідомлення про виявлення уламків ракет у таких районах Києва:

В Оболонському районі:

біля АЗС;

на дорожньому покритті із займанням;

на зеленій зоні.

В Деснянському районі:

на території одного з парків.

У Дніпровському районі:

на дорожньому покритті в різних місцях.

Атака на Київ

У Києві та ще низці областей у понеділок оголосили повітряну тривогу об 11:09. Вже через 7 хвилин було чутно перші вибухи - у столиці спрацювали сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що через ворожу атаку одна людина отримала поранення в Подільському районі.

Тим часом у Повітряних силах повідомили, що ворожі ракети летіли по балістичній траєкторії.

Зазначимо, що це вже друга за сьогодні ворожа атака на Україну. Вночі росіяни атакували Київ та ще низку областей дронами та ракетами.

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