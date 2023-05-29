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Після російської атаки у Києві затримується рух низки тролейбусів

Фото: після російської атаки у Києві затримується рух низки тролейбусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві затримується рух тролейбусів через падіння уламка російської ракети на проїжджу частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що затримується рух тролейбусів №№ 25, 27, 29, 30, 31 проспектом Степана Бандери - проспектом Оболонським.

Так, правоохоронці перекрили проїжджу частину через падіння уламка ракети. На місці вже працюють також відповідальні служби столиці.

Окрім того, затримуються тролейбуси № 38 вулицею Бойчука у напрямку станції метро "Видубичі".

Російська атака на Київ

Сьогодні у столиці та ще низці областей у понеділок оголосили повітряну тривогу, а вже через 7 хвилин спрацювали сили ППО.

У Києві виявили шість уламків російських ракет в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах. Мер Віталій Кличко також повідомив, що через ворожу атаку одна людина отримала поранення в Подільському районі.

При цьому у Повітряних силах заявили, що російські ракети летіли по балістичній траєкторії.

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