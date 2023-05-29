У Києві вибухи, працює ППО. У низці областей оголошено тривогу

Повітряну тривогу оголосили в Києві та ще низці областей. Раніше військові попередили про загрозу ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Рівень ракетної загрози надзвичайно високий

Як попередили в ОК "Південь", станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває вже три ракетоносії - 2 надводних, 1 підводний. Сумарний залп - до 20 "Калібрів".

"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Стежимо за обстановкою, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно. Ворог продовжує тиск, в нас міцнішає спротив", - йшлося в повідомленні.

У Києві лунають вибухи

Після оголошення повітряної тривоги жителі Києва почули потужний вибух. Після нього пролунало ще низка вибухів.

Працює ППО

Тим часом Київська міська військова адміністрація повідомляє про роботу ППО та закликає залишатися в укриттях.

"В Києві працює ППО! Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою керівник ОП Андрій Єрмак закликає не знімати роботу ППО.

Кличко підтверджує вибухи в центрі міста

"Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!" - написав мер міста Віталій Кличко.

Мапа повітряних тривог розширюється

Станом на 11:26 вона виглядає так:

Атака на Київ триває

"Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" - пише мер Віталій Кличко.

Згодом він додав, що в Оболонському районі є повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

У Чернігівській області працює ППО

"На Чернігівщині працює ППО! Зберігайте спокій та знаходьтеся в укриттях до відбою тривоги", - йдеться в повідомленні ОК "Північ".

В Оболонському районі Києва гасять уламки ракети

"Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі", - інформує Кличко.

КМДА показала фото уламків ракети в столиці

Фото: уламки ракети, яка впала на проїжджу частину в Києві (t.me/KyivCityOfficial)

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