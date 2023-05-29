После российской атаки в Киеве задерживается движение ряда троллейбусов

Отмечается, что задерживается движение троллейбусов №№ 25, 27, 29, 30, 31 по проспекту Степана Бандеры - проспекту Оболонскому.

Так, правоохранители перекрыли проезжую часть из-за падения обломка ракеты. На месте уже работают ответственные службы столицы.

Кроме того, задерживаются троллейбусы № 38 по улице Бойчука в направлении станции метро "Выдубичи".

Российская атака на Киев

Сегодня в столице и еще ряде областей в понедельник объявили воздушную тревогу, а уже через 7 минут сработали силы ПВО.

В Киеве обнаружили шесть обломков российских ракет в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах. Мэр Виталий Кличко также сообщил, что из-за вражеской атаки один человек получил ранения в Подольском районе.

При этом в Воздушных силах заявили, что российские ракеты летели по баллистической траектории.

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