Після росіян. Фінляндія хоче заборонити купівлю нерухомості ще одній країні

Міністерство оборони Фінляндії оголосило в п'ятницю, що хоче заборонити білорусам купувати нерухомість у країні.

Минулого місяця парламент ухвалив закон, який дозволяє міністерству блокувати операції з нерухомістю від осіб або організацій, чия держава громадянства вчинила агресивну війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.

У міністерстві заявили, що згідно з рішеннями Ради Європейського Союзу та інформацією, зібраною владою, Росія та Білорусь відповідають цим критеріям.

Як наразі відомо, заявки на отримання дозволів від росіян та білорусів, подані до дати набрання чинності указу, будуть опрацьовані у звичайному режимі.

За словами міністерства, їх метою є введення постанови в дію протягом червня.