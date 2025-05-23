Після росіян. Фінляндія хоче заборонити купівлю нерухомості ще одній країні

Після того, як Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість, влада країни готує подібні обмеження і для Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Міністерство оборони Фінляндії оголосило в п'ятницю, що хоче заборонити білорусам купувати нерухомість у країні.
Минулого місяця парламент ухвалив закон, який дозволяє міністерству блокувати операції з нерухомістю від осіб або організацій, чия держава громадянства вчинила агресивну війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.
У міністерстві заявили, що згідно з рішеннями Ради Європейського Союзу та інформацією, зібраною владою, Росія та Білорусь відповідають цим критеріям.
Як наразі відомо, заявки на отримання дозволів від росіян та білорусів, подані до дати набрання чинності указу, будуть опрацьовані у звичайному режимі.
За словами міністерства, їх метою є введення постанови в дію протягом червня.
Нагадаємо, що минулого місяця парламент Фінляндія схвалив пропозицію уряду щодо повної заборони на придбання нерухомості громадянами Росії.
Вже тоді повідомлялось, що країна планувала й надалі розширювати список країн, що можуть становити загрозу національній безпеці.
Зауважимо, що кордон між Фінляндією та Росією закритий вже кілька років.
Крім того, як відомо, Фінляндія вирішила висилати до РФ мігрантів, яким вдається в незаконний спосіб потрапити на територію країни.
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