После россиян. Финляндия хочет запретить покупку недвижимости еще одной стране

Напомним, что в прошлом месяце парламент Финляндии одобрил предложение правительства о полном запрете на приобретение недвижимости гражданами России.

Уже тогда сообщалось, что страна планировала и в дальнейшем расширять список стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Заметим, что граница между Финляндией и Россией закрыта уже несколько лет.

Кроме того, как известно, Финляндия решила высылать в РФ мигрантов, которым удается незаконным способом попасть на территорию страны.

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