Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість: хто буде наступним

Парламент Фінляндія схвалив пропозицію уряду щодо повної заборони на придбання нерухомості громадянами Росії. Країна надалі планує розширити список країн, що можуть становити загрозу національній безпеці.
Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що відчуває велику радість від того, що парламент повністю підтримав цю пропозицію, спрямовану на зміцнення національної безпеки.
Він підкреслив, що це рішення надсилає чітке повідомлення про те, що Фінляндія не дозволить дестабілізувати ситуацію у своїй країні.
Як пише видання, закон наразі забороняє громадянам РФ купувати нерухомість у Фінляндії. Відповідно до нього, наразі дозвіл на придбання нерухомості не буде надано лише росіянам, але надалі будь-якій особі, країна громадянства якої веде загарбницьку війну і може становити загрозу національній безпеці Фінляндії.
Передумовою для прийняття даного закону стало загострення ситуації з безпекою в країні. Міністерство оборони раніше вже заявляло, що Росія становить довгострокову загрозу безпеці в Європі, а нерухомість є однією з форм ворожого впливу.
"Мінімізація ризиків безпеки, пов’язаних із нерухомістю, тепер триватиме на наступних етапах.
Ми готуємо урядову постанову, яка визначить країни, які ведуть загарбницьку війну і можуть загрожувати національній безпеці Фінляндії. Також готується законодавство для посилення засобів втручання у власність, яка вже була придбана", - пояснив міністр.
Відносини Росії та Фінляндії
Нагадаємо, що ще у 2023 році Фінляндія зіткнулася з різким збільшенням числа мігрантів із Сомалі та Іраку на своєму кордоні з Росією.
На офіційні запити щодо пояснення причин такого "напливу" мігрантів Кремль або не відповідав, або не визнавав своєї причетності.Однак пізніше журналістське розслідування довело, що
за напливом мігрантів стояли силові структури з РФ.
Кордон між Фінляндією та Росією був закритий.
Це рішення діє і зараз.
Крім того, відтоді Фінляндія вирішила
висилати до РФ мігрантів, яким вдається в незаконний спосіб потрапити на територію країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі
РБК-Україна в Telegram.