Фінляндія зможе висилати мігрантів, які перетинають її кордон з Росією

Парламент Фінляндії пітримав закон, який дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, що перетинають кордон з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на парламент Фінляндії.

Що передувало

На кордоні між Фінляндією та Росією спостерігається зростання кількості мігрантів. Ця ситуація створює напруженість у відносинах між двома країнами та викликає занепокоєння щодо безпеки й контролю кордонів.

Зокрема, Фінляндія закрила кордон з РФ після того, як низка мігрантів, перетнувши його, зникли у невідомому напрямку. Зокрема, це були вихідці із Сомалі та Іраку. За даними ЗМІ, наплив мігрантів до кордонів Фінляндії контролювався російськими силовиками. Зокрема, це організували структури, що організовували подібне на кордоні Польщі та Білорусі.

Реакція уряду Фінляндії

У травні цього року на уряд країни запропонував внести зміни до законодавства, які дозволять прикордонникам блокувати в’їзд мігрантів з території Росії. Схвалено зміни було 12 липня 2024 року.

Новий законопроект надасть прикордонним службам можливість блокувати перетин кордону з Росії, а також застосовувати силу в разі потреби. Однак це не стосуватиметься дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про притулок Фінляндія продовжуватиме розглядати.

Конфіскація майна росіян у Фінляндії

Раніше міністр юстиції Фінляндії Ліна Мері підтримала ідею конфіскації майна у росіян. За її словами, уряд має намір спростити процес конфіскації квартир, що належать росіянам. Вирішення цього питання планується на середину 2024 року.

А вже у червні цього року стало відомо, що Фінляндія змінить своє законодавство для того, щоб мати змогу конфіскувати квартири у росіян, які не сплачують внески. Завтра президент підпише зміни до закону.

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