Після різкої розмови з Трампом "коаліція рішучих" терміново збирає делегацію до США, - BILD

Дональд Трамп звинуватив країни Євросоюзу в купівлі російської нафти, що, своєю чергою, допомагає російській військовій машині.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито спробувала заперечити, заявивши, що імпорт нафти з ЄС значно скоротився після вторгнення Росії в Україну.

Під час розмови Трампу повідомили, що лише Угорщина та Словаччина імпортують нафту з Росії.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф зауважив, що Європа купує російські нафтопродукти через Індію.

Коли Трамп перевів розмову на тему санкцій проти Росії, представники країн ЄС запропонували протягом 48 годин направити своїх делегатів до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Однак, чи погодився Трамп, залишається незрозумілим.