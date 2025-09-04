После резкого разговора с Трампом "коалиция решительных" срочно собирает делегацию в США, - BILD

Дональд Трамп обвинил страны Евросоюза в покупке российской нефти, что, в свою очередь, помогает российской военной машине .

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы попыталась возразить, заявив, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после вторжения России в Украину.

Во время разговора Трампу сообщили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что Европа покупает российские нефтепродукты через Индию.

Когда Трамп перевел разговор на тему санкций против России, представители стран ЕС предложили в течение 48 часов направить своих делегатов в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России. Однако, согласился ли Трамп, остается непонятным.