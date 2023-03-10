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Після ракетної атаки у Києві без тепла залишаються 30% споживачів

Фото: після ракетної атаки у Києві без тепла залишаються 30% споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві через добу після ракетної атаки без теплопостачання залишається близько третини споживачів. Мова йде про 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко.

За його словами, відключення світла в місті відсутні, а водопостачання функціонує в штатному режимі.

"Теплопостачання в процесі відновлення. Станом на 7:50 без тепла 30% споживачів. Роботи по відновленню тривали всю ніч і продовжуються зараз. Невдовзі обов’язково повернемо тепло киянам!" - повідомив Попко.

Ракетна атака на Київ 9 березня

Нагадаємо, вчора Росія масовано атакувала ракетами Україну, під ударом також опинилася й столиця. Зокрема, у Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Також є влучання у Святошинському районі.

В результаті російського обстрілу у Києві було пошкоджено енергетичний об'єкт, також стало відомо про трьох постраждалих.

Додамо, що ракетна атака призвела до екстрених відключень світла у столиці, але вчора електропостачання вже відновили.

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