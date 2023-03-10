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После ракетной атаки в Киеве без тепла остаются 30% потребителей

Фото: после ракетной атаки в Киеве без тепла остаются 30% потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве спустя сутки после ракетной атаки без теплоснабжения остается около трети потребителей. Речь идет о 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.

По его словам, отключения света в городе отсутствуют, а водоснабжение функционирует в штатном режиме.

"Теплоснабжение в процессе восстановления. По состоянию на 7:50 без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам!" - сообщил Попко.

Ракетная атака на Киев 9 марта

Напомним, вчера Россия массированно атаковала ракетами Украину, под ударом оказалась и столица. В частности, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Также есть попадание в Святошинском районе.

В результате российского обстрела в Киеве был поврежден энергетический объект, также стало известно о трех пострадавших.

Ракетная атака привела к экстренным отключениям света в столице, но вчера электроснабжение уже возобновили.

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