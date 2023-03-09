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У Києві російські ракети пошкодили енергетичний об'єкт, - Кличко

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Київ, Четвер 09 березня 2023 12:35
У Києві російські ракети пошкодили енергетичний об'єкт, - Кличко Фото: у Києві ракети пошкодили енергетичний об'єкт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки пошкоджений об‘єкт енергетичної інфраструктури. Частина жителів столиці без опалення та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення. Всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети", - зазначив міський голова.

Він додав, що у Києві також фіксуються перебої з водою. Фахівці вже усувають наслідки російської атаки.

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала столицю ракетами та дронами. Зокрема, у Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Також є влучання у Святошинському районі.

У столиці через атаку екстрено вимкнули світло, через що 40% будинків опинились без опалення.

У поліції повідомили, що через ракетні удари постраждали троє жителів Києва.

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