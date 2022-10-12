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Після ракетних атак на Україну постачання західного озброєння прискориться, - експерт

Фото: ППО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавні масовані ракетні удари Росії по території України повинні прискорити поставки західного озброєння, у тому ж числі й ППО.

Про це заявили голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі для матеріалу РБК-Україна "Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході".

За словами Кулеби, після масованих обстрілів, західні союзники почали надсилати до Києва запити щодо обсягу необхідної підтримки. Йдеться не лише про техніку, але й, наприклад, про засоби для подолання енергетичних проблем.

"Усі висловлюють співчуття, але я говорив кожному співрозмовнику, що поважаю і дякую за них, але зараз потрібні системи протиповітряної оборони, системи протиракетної оборони", - заявив міністр.

На думку Мусієнка, Росія таки прискорила поставки Україні військової техніки. Є надія на те, що необхідні нашій країні ППО та інші види важкого озброєння відтепер транспортуватимуться швидше та у більшій кількості.

Згідно з інформацією ЗМІ, в Україну вже надійшли системи ППО Iris-T. Також форсується постачання від США систем NASAMS.

"Крім того, я думаю, що тепер системами NASAMS не обмежиться. Вони будуть швидшими, але також ми отримаємо і засоби ППО близького радіусу дії Avenger і, можливо, навіть розширимо переговори щодо постачання в майбутньому систем Patriot. Ось у принципі чого Росія досягла", - додав Мусієнко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр оборони України Олексій Резнікова підтвердив прибуття німецький IRIS-Т.

Тим часом президент Володимир Зеленський доручив ГУР встановити всіх причетних до масованої ракетної атаки по Україні.

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