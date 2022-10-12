После ракетных атак на Украину поставки западного вооружения ускорятся, - эксперт

По словам Кулебы, после массированных обстрелов западные союзники начали посылать в Киев запросы об объеме необходимой поддержки. Речь идет не только о технике, но и, например, о средствах преодоления энергетических проблем.

"Все выражают соболезнования, но я говорил каждому собеседнику, что уважаю и благодарю за них, но сейчас нужны системы противовоздушной обороны, системы противоракетной обороны", - заявил министр.

По мнению Мусиенко, Россия ускорила поставки Украине военной техники. Есть надежда на то, что необходимые нашей стране ПВО и другие виды тяжелого вооружения отныне будут транспортироваться быстрее и в большем количестве.

Согласно информации СМИ, в Украину уже поступили системы ПВО Iris-T. Также форсируются поставки от США систем NASAMS.

"Кроме того, я думаю, что теперь системами NASAMS не ограничится. Они будут быстрее, но также мы получим и средства ПВО близкого радиуса действия Avenger и, возможно, даже расширим переговоры по поставкам в будущем систем Patriot. Вот в принципе чего Россия достигла" , – добавил Мусиенко.