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Після протестів фермерів у Варшаві затримали понад пів сотні провокаторів, - МВС Польщі

Фото: після протестів фермерів у Варшаві затримали понад пів сотні провокаторів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після протестів фермерів у Варшаві 6 березня затримали 55 провокаторів, які атакували поліцію після того, як організатори оголосили про завершення акції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Як розповів міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, 26 правопорушників поводилися особливо агресивно. Приблизно половина з них були у стані сильного алкогольного спʼяніння.

"Хочу відділити дві групи: фермери, які протестували, і групка хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо", - зазначив польський міністр.

Він не уточнив, хто саме ці люди і звідки приїхали на протест.

"Поліція, яка діяла дуже стримано протягом усієї демонстрації, реагувала на хуліганські дії, щоб забезпечити безпеку", - додав Кервінський.

За даними міністра, в сутичках із протестувальниками постраждали 14 поліцейських. Один із них має серйозну травму голови та перебуває у лікарні. Також чотирьом протестувальникам надали допомогу після використання поліцією сльозогінного газу.

Протести фермерів у Варшаві

Нагадаємо, у середу, 6 березня, польські фермери влаштували багатотисячну акцію протесту у центрі Варшави. Вони палили шини біля офісу глави уряду Дональда Туска та Сейму.

В ході акції протесту сталися сутички з поліцією. Протестувальники закидали поліцію бруківкою та палаючими фаєрами. У відповідь на агресивні дії правоохоронці застосували газ.

Раніше повідомлялося, що через протест 13 польських поліцейських постраждали, а влада Польщі розкритикувала агресивні дії протестувальників.

Додамо, що вчора єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський анонсував нові законодавчі пропозиції, щоб задовольнити потреби протестуючих фермерів у країнах ЄС. Пізніше в Єврокомісії відхрестилися від цієї заяви комісара.

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