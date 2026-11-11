Після переговорів в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер поїдуть до Путіна, а потім - до Зеленського

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада вирушать до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього вони проведуть переговори з президетом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Кушнер розповів під час прессконференції за підсумками переговорів в Абу-Дабі.

"Завтра ми з Віткоффом вирушимо до Москви, щоб зустрітися з путіним і обговорити те, про що йшлося сьогодні, та спробувати досягти подальшого прогресу. Ми бачимо певні можливості й перспективи", - сказав Кушнер.

Як зазначив член української переговорної делегації Давид Арахамія, після того, як Віткофф та Кушнер з'їздять до Москви, а потім зустрінуться з Зеленським в Дубліні, варто призначити дату нового раунду переговорів.

"У нас хороший імпульс, щоб знайти рішення до нового року", - додав він.