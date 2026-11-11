Після переговорів в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер поїдуть до Путіна, а потім - до Зеленського
Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада вирушать до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього вони проведуть переговори з президетом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Кушнер розповів під час прессконференції за підсумками переговорів в Абу-Дабі.
"Завтра ми з Віткоффом вирушимо до Москви, щоб зустрітися з путіним і обговорити те, про що йшлося сьогодні, та спробувати досягти подальшого прогресу. Ми бачимо певні можливості й перспективи", - сказав Кушнер.
Як зазначив член української переговорної делегації Давид Арахамія, після того, як Віткофф та Кушнер з'їздять до Москви, а потім зустрінуться з Зеленським в Дубліні, варто призначити дату нового раунду переговорів.
"У нас хороший імпульс, щоб знайти рішення до нового року", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни.
Джерела РБК-Україна повідомили, що основними темами першого дня переговорів в Абу-Дабі були майбутня безпекова архітектура та гарантії безпеки для Європи, України та РФ. Також обговорювалась можливість проведення великого обміну полонениними.
Російська делегація після зустрічі заявила, що тема європейської системи безпеки на переговорах в Абу-Дабі була центральною. У деяких питаннях сторони змогли досягти взаєморозуміння.