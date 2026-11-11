После переговоров в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер отправятся к Путину, а затем - к Зеленскому

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Кушнер рассказал во время пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби.

"Завтра мы с Уиткоффом отправимся в Москву, чтобы встретиться с путиним и обсудить то, о чем шла речь сегодня, и попытаться достичь дальнейшего прогресса. Мы видим определенные возможности и перспективы", - сказал Кушнер.

Как отметил член украинской переговорной делегации Давид Арахамия, после того, как Виткофф и Кушнер съездят в Москву, а затем встретятся с Зеленским в Дублине, следует назначить дату нового раунда переговоров.

"У нас хороший импульс, чтобы найти решение до нового года", - добавил он.