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После переговоров в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер отправятся к Путину, а затем - к Зеленскому

13:50 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
После переговоров в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер отправятся к Путину, а затем - к Зеленскому Фото: Джаред Кушнер и Стив Уиткофф(Getty Images)
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Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Кушнер рассказал во время пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби.

"Завтра мы с Уиткоффом отправимся в Москву, чтобы встретиться с путиним и обсудить то, о чем шла речь сегодня, и попытаться достичь дальнейшего прогресса. Мы видим определенные возможности и перспективы", - сказал Кушнер.

Как отметил член украинской переговорной делегации Давид Арахамия, после того, как Виткофф и Кушнер съездят в Москву, а затем встретятся с Зеленским в Дублине, следует назначить дату нового раунда переговоров.

"У нас хороший импульс, чтобы найти решение до нового года", - добавил он.

Напомним, сегодня, 11 ноября, в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России по урегулированию войны.

Источники РБК-Украина сообщили, что основными темами первого дня переговоров в Абу-Даби были будущая архитектура безопасности и гарантии безопасности для Европы, Украины и РФ. Также обсуждалась возможность проведения большого обмена пленниками.

Российская делегация после встречи заявила, что тема европейской системы безопасности на переговорах в Абу-Даби была центральной. В некоторых вопросах стороны смогли достичь взаимопонимания.

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