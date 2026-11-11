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"Десь знайшли порозуміння": Мединський зробив заяву про підсумки переговорів в Абу-Дабі

13:37 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Десь знайшли порозуміння": Мединський зробив заяву про підсумки переговорів в Абу-Дабі Фото: переговори в Абу-Дабі (пресслужба СЗР)
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Тема європейської системи безпеки на переговорах в Абу-Дабі була центральною. У деяких питаннях сторони змогли досягти взаєморозуміння.

Про це заявив помічник російського диктатора Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"РФ вважає правильним поставити питання про те, що станеться з безпекою після неминучого завершення конфлікту в Україні", - сказав він.

Мединський підкреслив, що світ потребує справедливої системи безпеки, яка не завдаватиме шкоди жодній країні.

"Систему безпеки в Європі потрібно "лікувати" в цілому, "пластиром не обійдешся", - додав він.

Помічник диктатора також повідомив, що представники РФ не спілкувались в Абу-Дабі з європейцями. Він додав, що "їхній статус тут неясний".

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що основними темами першого дня переговорів в Абу-Дабі були майбутня безпекова архітектура та гарантії безпеки для Європи, України та РФ. Також обговорювалась можливість проведення великого обміну полонениними.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час другого дня переговорів обговорюватимуть припинення вогню, енергетичну безпеку та ситуацію в Чорному морі.

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