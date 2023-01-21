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Після "Панцирів" на дахах. У Росії прозвітували про "роботу ППО" під Москвою

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Москва, Субота 21 січня 2023 17:39
Після "Панцирів" на дахах. У Росії прозвітували про "роботу ППО" під Москвою Ілюстративне фото: у Росії відзвітували про "роботу ППО" під Москвою (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Під Москвою нібито пройшли навчання з відбиття повітряних атак. У тренуваннях було задіяно зенітні ракетні комплекси С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони РФ.

"У Московській області відбулося тренування з особовим складом зенітної ракетної бригади Західного військового округу (ЗВО) з відбиття повітряних атак на важливі військові, промислові та адміністративні об'єкти", - йдеться у повідомленні відомства країни-агресора.

У російському Міноборони додали, що всього у тренуваннях брали участь понад 150 військовослужбовців та понад 30 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що у Москві ЗПРК "Панцир-С1" встановлюють на даху адмінбудівель, у тому числі Мініборони РФ.

Також ми писали, що, за інформацією Bloomberg, Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону довкола Москви, оскільки Кремль боїться "ударів українських безпілотників".

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