После "Панцирей" на крышах. В России отчитались о "работе ПВО" под Москвой
Под Москвой якобы прошли учения по отражению воздушных атак. В тренировках были задействованы зенитные ракетные комплексы С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
"В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", - сказано в сообщении ведомства страны-агрессора.
В российском Минобороны добавили, что всего в тренировках принимали участие более 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Напомним, 19 января стало известно, что в Москве ЗПРК "Панцирь-С1" устанавливают на крыше админзданий, в том числе Минибороны РФ.
Также мы писали, что, по информации Bloomberg, Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы, поскольку Кремль боится "ударов украинских беспилотников".
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