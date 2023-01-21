ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После "Панцирей" на крышах. В России отчитались о "работе ПВО" под Москвой

Новина українською →
Москва, Суббота 21 января 2023 17:39
После "Панцирей" на крышах. В России отчитались о "работе ПВО" под Москвой Иллюстративное фото: в России отчитались о "работе ПВО" под Москвой (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Под Москвой якобы прошли учения по отражению воздушных атак. В тренировках были задействованы зенитные ракетные комплексы С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

"В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", - сказано в сообщении ведомства страны-агрессора.

В российском Минобороны добавили, что всего в тренировках принимали участие более 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Напомним, 19 января стало известно, что в Москве ЗПРК "Панцирь-С1" устанавливают на крыше админзданий, в том числе Минибороны РФ.

Также мы писали, что, по информации Bloomberg, Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы, поскольку Кремль боится "ударов украинских беспилотников".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва ЗРК Министерство обороны РФ ПВО
NEWS
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина