После "Панцирей" на крышах. В России отчитались о "работе ПВО" под Москвой

Под Москвой якобы прошли учения по отражению воздушных атак. В тренировках были задействованы зенитные ракетные комплексы С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

"В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", - сказано в сообщении ведомства страны-агрессора.

В российском Минобороны добавили, что всего в тренировках принимали участие более 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.