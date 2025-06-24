После объявленного Трампом перемирия Иран запустил ракеты по Израилю

Системы противовоздушной обороны Израиля обнаружили ракеты, которые были запущены из Ирана. Население страны призывают находиться в укрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Израиля.

Некоторое время назад IDF обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают, чтобы перехватить угрозу", - сказано в сообщении.

Населению Израиля приказывается укрыться в защищенном помещении и оставаться там до дальнейших распоряжений.

"Покидать защищенное помещение разрешается только по явному указанию. Продолжайте следовать инструкциям Командования тыла", - заявили в Вооруженных силах страны.

Отмечается, что сейчас ВВС Израиля принимают меры по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы.

Война Израиля и Ирана

Израиль 13 июня нанес удары по военным объектам Ирана, уничтожив системы противовоздушной обороны и пусковые установки ракет. В результате атаки также были ликвидированы некоторые высокопоставленные представители иранского руководства.

22 июня к конфликту присоединились США, осуществив удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Для атаки американцы использовали высокоточные противобункерные авиабомбы, которые есть на вооружении только в армии США.