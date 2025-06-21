Після обстрілу Херсона можливі перебої з водою: пошкоджено критичний об’єкт

Удари Росії по Україні

Нагадаємо, що протягом ночі на 21 червня армія РФ обстріляла житлові будинки в Херсоні. Раніше повідомлялось, що ворожа атака поранила місцеву жінку, а також було пошкоджено кілька квартир.

Варто додати, що цієї ночі росіяни також здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Кременчуку Полтавської області.

Ворожі удари влучили в енергетичну інфраструктуру та відкриті території району.

Зауважимо, що надвечір 21 червня російські військові атакували Суми безпілотниками. Наразі вже відомо, що по місту завдали ударів кілька російських дронів "Ланцет".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.