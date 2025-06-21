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После обстрела Херсона возможны перебои с водой: поврежден критический объект

Фото: в Херсоне возможны проблемы с водой после вражеского обстрела (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на субботу оккупанты атаковали Херсон и повредили объект, который обеспечивает водоснабжение города. В части города возможны перебои или пониженное давление воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника МВА Ярослава Шанько.

По словам Шанько, в результате обстрела Херсона поврежден объект, который обеспечивает водоснабжение города.

"На время восстановительных работ в части Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои или пониженное давление водоснабжения. Возможна подача воды по графику - сообщу об этом отдельно", - отметил начальник МВА.

В то же время он заверил горожан, что соответствующие службы работают на месте и делают все, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды.

Удары России по Украине

Напомним, что в течение ночи на 21 июня армия РФ обстреляла жилые дома в Херсоне. Ранее сообщалось, что вражеская атака ранила местную женщину, а также было повреждено несколько квартир.

Стоит добавить, что этой ночью россияне также осуществили массированную ракетно-пушечную атаку по Кременчугу Полтавской области.

Вражеские удары попали в энергетическую инфраструктуру и открытые территории района.

Заметим, что вечером 21 июня российские военные атаковали Сумы беспилотниками. Сейчас уже известно, что по городу нанесли удары несколько российских дронов "Ланцет".

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ХерсонВойна России против Украины