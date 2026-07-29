Після обміну російські військові масово здаються в український полон, - Коордштаб

За даними Коордштабу, зараз в українському полоні перебувають уже 20 російських військових, які вдруге здалися Силам оборони України після обміну.

У штабі підкреслили, що така тенденція свідчить про обізнаність російських військових щодо умов перебування в українському полоні. Ті, хто вже був у полоні, на власному досвіді переконалися, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій, забезпечуючи належні умови утримання і гуманне ставлення до військовополонених.

Як зазначили в Коордштабі, цьому також сприяє робота проєктів "Хочу жить" і "Хочу найти". Вони інформують російських військових та їхніх рідних про права військовополонених, умови перебування в українському полоні та можливість зберегти життя.

У результаті, як стверджують у штабі, дедалі більше російських військових після повернення на фронт свідомо обирають повторну здачу в полон замість участі в бойових діях.

У Коордштабі також звернули увагу на відмінності у підходах України та Росії до своїх військовослужбовців. Українські захисники після повернення з полону мають законне право звільнитися з військової служби за власним бажанням. Водночас російське командування, як зазначається, після обміну знову відправляє своїх військових на передову.

Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов наголосив, що кожен російський військовополонений посилює обмінний фонд України.

"Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських захисників з російської неволі", - наголосив він.