После обмена российские военные массово сдаются в украинский плен, - Коордштаб

По данным Коордштаба, сейчас в украинском плену находятся уже 20 российских военных, которые во второй раз сдались Силам обороны Украины после обмена.

В штабе подчеркнули, что такая тенденция свидетельствует об осведомленности российских военных об условиях пребывания в украинском плену. Те, кто уже был в плену, на собственном опыте убедились, что Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права и требования Женевских конвенций, обеспечивая надлежащие условия содержания и гуманное отношение к военнопленным.

Как отметили в Коордштабе, этому также способствует работа проектов "Хочу жить" и "Хочу найти". Они информируют российских военных и их родных о правах военнопленных, условиях пребывания в плену и возможности сохранить жизнь.

В результате, как утверждают в штабе, все больше российских военных по возвращении на фронт сознательно выбирают повторную сдачу в плен вместо участия в боевых действиях.

В Коордштабе также обратили внимание на отличия в подходах Украины и России к своим военнослужащим. Украинские защитники по возвращении из плена имеют законное право уволиться с военной службы по собственному желанию. В то же время, российское командование, как отмечается, после обмена снова отправляет своих военных на передовую.

Заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов подчеркнул, что каждый российский военнопленный усиливает обменный фонд Украины.

"Для нас важно, чтобы как можно больше россиян сдавались в плен. Каждый такой военнопленный пополняет обменный фонд и увеличивает наши возможности возвращать домой украинских защитников из российской неволи", - подчеркнул он.