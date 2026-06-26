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Лубінець розповів, кого найважче повертати з полону

21:55 26.06.2026 Пт
2 хв
У чому складність зі звільненням цих людей?
aimg Валерій Ульяненко
Лубінець розповів, кого найважче повертати з полону Фото: Дмитро Лубінець (Getty Images)
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Росія тримає у своїх в'язницях майже 1900 підтверджених українських цивільних, однак реальна кількість викрадених може сягати 16 тисяч. Процес їхнього повернення є найскладнішим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону.

За словами омбудсмена, наразі Україні вдалося верифікувати 1878 цивільних заручників. З них через Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно підтверджено лише 892 особи.

Інших полонених знаходять завдяки роботі спецслужб, розвідки та свідченням військових, які повертаються з полону. Окупанти часто утримують цивільних та військовополонених в одних камерах.

Водночас у реєстрі осіб, зниклих за особливих обставин, налічується близько 16 тисяч цивільних. Наразі невідомо, чи живі ці люди, та в якому статусі їх утримують.

Чому цивільних складно повернути

Лубінець наголосив, що для Росії не існує жодних правил. Ворог приховує викрадених людей, офіційно не підтверджує затримання та тримає українців в ізоляції у десятках різних СІЗО та колоній.

За його словами, є багато випадків, коли люди ще з 2022 року роками сидять за ґратами без висунення жодних кримінальних звинувачень.

Крім того, Росія часто намагається видати цивільних за військовополонених. У такий спосіб агресор хоче штучно збільшити свій обмінний фонд та додатково тиснути на Україну.

Нагадаємо, сьогодні Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000". У рамках обміну вдалось повернути додому 160 українців, які перебували в полоні з 2022 року.

Зазначимо, попередній, другий обмін у форматі "1000 на 1000" відбувся 5 червня. Тоді з російського полону вдалось повернути додому 185 військових та одного цивільного.

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Російська Федерація Обмін полоненими Війна в Україні Дмитро Лубінець
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