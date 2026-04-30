Після нового вибуху в Пермі стався викид небезпечних речовин, в небі - білий "гриб" (відео)

09:23 30.04.2026 Чт
2 хв
Що відбувається на нафтостанції знову?
aimg Олена Чупровська
Фото: Другий день атак на Перм: у місті оголосили аварію і попередили про небезпечні речовини (росЗМІ)

У Пермі другу добу поспіль лунають вибухи. Після нового удару дронів у місті оголосили аварію з викидом небезпечної речовини, а в небі над містом здійнявся білий "гриб" диму.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

30 квітня в Пермі стався черговий вибух. З гучномовців по місту розійшлося попередження про аварію.

"Сталася аварія з викидом небезпечної речовини", - чути на відео.

Одночасно у Пермському краї оголошено повітряну тривогу.

На відео, яке поширюють місцеві жителі, видно характерний білий "гриб" диму над містом.

Що горить

Вчора, 29 квітня, дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції в Пермському краї. Сьогодні, за даними соцмереж, відбувся повторний удар по тому ж об'єкту або поблизу нього. Місцеві канали публікують нові відео вибуху.

На місці пожежа тривала щонайменше добу.

"Далекобійні" санкції України в дії

Як повідомляло РБК-Україна, 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Перм" - стратегічний нафтовий об'єкт за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.

За даними СБУ, горіли майже всі резервуари станції.

Тим часом президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані про те, як удари по нафтовій інфраструктурі скорочують морський експорт Росії: у трьох ключових портах зафіксовано критичне падіння обсягів відвантаження.

Страждає від ударів і окупований Росією Крим.

Як повідомляло РБК-Україна, Сили оборони України вдарили по аеродрому "Кача" та нафтобазі у Сімферополі - під вогонь потрапили також об'єкти протиповітряної оборони та пункти управління дронами.

