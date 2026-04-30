Після нового вибуху в Пермі стався викид небезпечних речовин, в небі - білий "гриб" (відео)

30 квітня в Пермі стався черговий вибух. З гучномовців по місту розійшлося попередження про аварію.

"Сталася аварія з викидом небезпечної речовини", - чути на відео.

Одночасно у Пермському краї оголошено повітряну тривогу.

На відео, яке поширюють місцеві жителі, видно характерний білий "гриб" диму над містом.

Що горить

Вчора, 29 квітня, дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції в Пермському краї. Сьогодні, за даними соцмереж, відбувся повторний удар по тому ж об'єкту або поблизу нього. Місцеві канали публікують нові відео вибуху.

На місці пожежа тривала щонайменше добу.

"Далекобійні" санкції України в дії

Як повідомляло РБК-Україна, 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Перм" - стратегічний нафтовий об'єкт за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.

За даними СБУ, горіли майже всі резервуари станції.