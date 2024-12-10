Після Нового року ліки в аптеках можуть стати дешевшими, - Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що є всі шанси, що після Нового року ліки в українських аптеках можуть стати дешевшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Тимошенко.

"Наша перемога над фармацевтичними монополістами, посередниками, які контролюють 90% ринку і наживають нечесні мільярди на хворобах українців, все реальніша. ТСК, яку я очолюю, вдалося нарешті погодити із керівництвом МОЗ та комітету ВР з питань охорони здоровʼя концепцію ухвалення правок до закону про лікарські засоби. Тих самих правок, що дозволять побороти монополію і зловживання в аптечній царині та мало не вдвічі знизити вартість ліків", - написала Тимошенко.

Також вона повідомила, що у суботу буде проведена спільна нарада з представниками фармацевтичного ринку, а вже 19 грудня пакет поправок до законопроєкту №11493 щодо здешевлення медикаментів розгляне профільний комітет.

"Впевнена, що у парламенті знайдеться достатньо відповідальних депутатів, які усвідомлюють необхідність наведення ладу на фармацевтичному ринку", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко ініціювала в парламенті створення тимчасової слідчої комісії, яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників в торгівлі ліками.

За її словами, два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Вони контролюють 89% ринку, який складає 175 млрд грн на рік. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.

Антимонопольний комітет України також повідомляв про численні звернення учасників ринку лікарських засобів щодо безпідставних відмов виробників та імпортерів в укладенні або пролонгації договорів на постачання лікарських засобів з дистриб’юторами.

Згідно з наданою інформацією, виробники та імпортери пропонували здійснювати замовлення необхідного товару у таких самих дистриб’юторів - ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптіма-Фарм", які за підсумками 2022 року забезпечили 85% поставок лікарських засобів в аптечний сегмент у грошовому вираженні.