Тимошенко створила ТСК для боротьби з завищеними цінами на ліки: "мають бути доступними"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партії.

"Мафія посередників заробляє мільярди, продаючи українцям ліки вдвічі дорожче, ніж європейські ринкові ціни", - заявила Тимошенко.

За її словами, в Україні діє корумпована модель торгівлі ліками, яку "кришують" на всіх рівнях.

Зокрема, між українськими заводами-виробниками ліків і аптеками вбудовані два гігантські монополісти-посередники, які закуповують майже 80% від всього обсягу виробництва ліків в Україні. Саме це є головною причиною необґрунтовано завищених цін на медичні препарати, впевнена політик.

Боротися з завищеними цінами на медпрепарати Тимошенко збирається в рамках роботи ТСК.

"Перше засідання комісії ми плануємо провести найближчими днями. Ми разом з’ясуємо, чому ціни в наших аптеках вищі, ніж в аптеках Європи", - повідомила Тимошенко.

Вона також додала, що члени ТСК планують попрацювати над розробкою законопроєкту, який буде направлений на суттєве зниження цін в аптеках України.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко заявляла, що два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.