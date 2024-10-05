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Тимошенко: в Україні штучно створили монополію торгівлі ліками

Субота 05 жовтня 2024 17:51
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Тимошенко: в Україні штучно створили монополію торгівлі ліками Фото: лідер партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко (ba org ua)
Автор: Олександр Мороз

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube Тимошенко.

На її думку, для вирішення проблеми треба дозволити аптечним мережам купувати ліки іноземного виробництва, які не зареєстровані в Україні, але мають сертифікати якості США, Великої Британії, країн ЄС, Канади, Японії та інших. "Це зламає монополію посередників і призведе до негайного зниження ціни", - говорить Тимошенко.

Крім того, аптечні мережі мають закуповувати ліки винятково в системі Prozzoro, на тендерній основі.

Також для них треба спростити кредитування. А для посередників - встановити ліміт на викуп медпрепаратів у виробника на рівні 15-20 %, переконана Тимошенко.

Політик також розповіла, що вже найближчим часом ініціює в парламенті створення слідчої комісії, яка детально розслідує махінації посередників.

За інформацією ЗМІ, ймовірно йдеться про посередників ТОВ "БАДМ" та СП "ОПТІМА-ФАРМ ЛТД".

Якісних змін у цій сфері Тимошенко також планує досягти, ухваливши відповідні поправки до законопроекту №11520.

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